Підвищення виплат після індексації: хто з пенсіонерів може розраховувати на 1 тисячу грн надбавки

В Україні індексація пенсій планується в березні цього року.

Це підтвердила очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю «Укрінформу».

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За її словами, індексація проводиться у березні через надходження статистики за минулий рік у лютому. Статистика потрібна, бо індексація буде розраховуватись за формулою: 50% інфляції за 2023 рік + 50% середнього росту заробітної плати.

Головна мета індексації — «оновлення» пенсій деяким групам населення, у яких суми виплат давно стоять на місці — їх потрібно підвищити з огляду на ріст інфляції та підвищення прожиткового мінімуму.

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Втім, точні розміри підвищення зараз важко назвати, адже крім формули розрахунок буде проводитись з огляду на вік та стаж. В середньому пенсія (базова частина) зросте на 13%.

При цьому, наприклад, у пенсіонерів, яким нараховується «гола» пенсія у розмірі 7 692 гривні, добавка буде досить солідною — близько 1 тисячі гривень.

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Нагадаємо, що при обчисленні пенсії враховується заробіток людини за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року — заробітна плата за цей період обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб. Якщо людина до цього часу працювала та отримувала солідну зарплатню, майбутній пенсіонер може подати відповідну довідку про заробіток за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року. І це враховуватимуть при розрахунках.

Фото Pixabay



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