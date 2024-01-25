Виплати продовжили всім переселенцям, але з березня залишать тільки деяким категоріям

Кабінет міністрів України продовжив виплату компенсації на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) ще на місяць. Переселенці також можуть отримати допомогу від міжнародних організацій.

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Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, в етері телемарафону.



Втім, після 1 березня їх будуть отримувати лише пенсіонери та деякі інші категорії українців.

«Враховуючи певну трудність людям, особливо в зимовий період, знайти роботу… ми спільно з урядом вирішили ще на місяць абсолютно всім до 1 березня продовжити існуючі умови виплат», — сказала вона.

За її словами, один місяць продовження виплат коштує бюджету понад 6 млрд гривень.

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Водночас після 1 березня виплати зможуть отримувати лише пенсіонери, які отримують менш як 9444 гривні. Також допомогу продовжили для людей з інвалідністю першої та другої груп, дітям з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також продовжені виплати родинам, які працевлаштувалися торік, але мають менш як 9400 гривень доходу на кожного члена сім’ї, розповіла міністерка.

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Крім того, продовжать виплачувати допомогу тим людям, які проживають на «умовно безпечних територіях», але їхні діти не ходять у садочки через нестачу місць.

«Ми будемо вважати, що мама не працює з незалежних від неї обставин, адже змушена здійснювати догляд за своїми дітьми», — сказала Жолнович.

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Зазначимо, що з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям та 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Уряд вирішив, що для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року вона автоматично продовжується тільки на 6 місяців — до кінця січня 2024 року.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики нещодавно оновило підхід до надання компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб.

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