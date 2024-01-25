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Гроші

Виплати продовжили всім переселенцям, але з березня залишать тільки деяким категоріям

10:45 25 січня 2024
гроші

Кабінет міністрів України продовжив виплату компенсації на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) ще на місяць. Переселенці також можуть отримати допомогу від міжнародних організацій.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, в етері телемарафону.

Втім, після 1 березня їх будуть отримувати лише пенсіонери та деякі інші категорії українців.

«Враховуючи певну трудність людям, особливо в зимовий період, знайти роботу… ми спільно з урядом вирішили ще на місяць абсолютно всім до 1 березня продовжити існуючі умови виплат», — сказала вона.

За її словами, один місяць продовження виплат коштує бюджету понад 6 млрд гривень.

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Водночас після 1 березня виплати зможуть отримувати лише пенсіонери, які отримують менш як 9444 гривні. Також допомогу продовжили для людей з інвалідністю першої та другої груп, дітям з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також продовжені виплати родинам, які працевлаштувалися торік, але мають менш як 9400 гривень доходу на кожного члена сім’ї, розповіла міністерка.

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Крім того, продовжать виплачувати допомогу тим людям, які проживають на «умовно безпечних територіях», але їхні діти не ходять у садочки через нестачу місць.

«Ми будемо вважати, що мама не працює з незалежних від неї обставин, адже змушена здійснювати догляд за своїми дітьми», — сказала Жолнович.

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Зазначимо, що з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям та 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Уряд вирішив, що для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року вона автоматично продовжується тільки на 6 місяців — до кінця січня 2024 року.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики нещодавно оновило підхід до надання компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб.

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