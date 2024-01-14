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Гроші

Нові правила компенсації за розміщення переселенців: за кого заплатять, а за кого — ні

10:17 14 січня 2024
Гривні

В цьому році уряд автоматично продовжив виплату допомоги на проживання певним категоріям внутрішніх переселенців з 1 січня на наступні шість місяців.

Тим часом Юридичний порадник ВПО звертає увагу на урядову постанову, яка оновила підходи до надання компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Компенсацію надають:

  • ВПО, які перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф згідно з ухваленим урядом переліком;
  • ВПО, житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, про що внесено інформацію до Державного реєстру або подано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування.

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Також постановою чітко визначено перелік осіб, за безоплатний прихисток яких компенсація не надається. Якшо раніше зазначалося, що компенсації не надається за розміщення членів своєї сім’ї у розумінні Сімейного кодексу, то наразі гроші не виділяють за розміщення ВПО, з якими домовласник пов’язаний родинними відносинами, а саме: кровне споріднення або таке, яке засноване на шлюбі (чоловік, дружина, батько, мати, діти, онуки, зокрема повнолітні).

Сума компенсації за кожний день на людину становить 14,77 грн.

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Раніше адвокат пояснював, як оформити статус ВПО без прописки.

Фото Pixabay

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