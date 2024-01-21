Частина українців можуть отримати 10800 грн від ООН: як подати заявку
Внутрішньо переміщені особи продовжують отримувати виплати від держави та різних міжнародних благодійних організацій. Так, в Міністерстві реінтеграції нагадали про можливість отримання фінансової допомоги у розмірі 10 800 гривень від ООН.
Отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, і мають дохід, менший за 5400 гривень на члена родини. Зокрема, йдеться про тих, хто належить до вразливих категорій населення.
Подати заявку на грошову допомогу можуть родини, які:
- мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
- очолюють одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
- мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;
- опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.
Для отримання допомоги потрібно надати:
- Документ, що посвідчує особу
- Податковий номер (необхідний для виплати допомоги)
- Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо)
- Свідоцтво про народження дітей (за наявності)
- Номер банківської картки для виплати допомоги
- Особистий номер телефону
Подати заявку на допомогу можна у пунктах збору даних Благодійного фонду «Право на захист».
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