Частина українців можуть отримати 10800 грн від ООН: як подати заявку

Внутрішньо переміщені особи продовжують отримувати виплати від держави та різних міжнародних благодійних організацій. Так, в Міністерстві реінтеграції нагадали про можливість отримання фінансової допомоги у розмірі 10 800 гривень від ООН.

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Отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, і мають дохід, менший за 5400 гривень на члена родини. Зокрема, йдеться про тих, хто належить до вразливих категорій населення.

Подати заявку на грошову допомогу можуть родини, які:

мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

очолюють одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;

опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Для отримання допомоги потрібно надати:

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Документ, що посвідчує особу

Податковий номер (необхідний для виплати допомоги)

Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо)

Свідоцтво про народження дітей (за наявності)

Номер банківської картки для виплати допомоги

Особистий номер телефону

Подати заявку на допомогу можна у пунктах збору даних Благодійного фонду «Право на захист».

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