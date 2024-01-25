У четвер, 25 січня, у столичному Будинку футболу відбувся позачерговий конгрес Української асоціації футболу (УАФ), на якому було обрано нового президента організації. На безальтернативній основі ним став 47-річний ексфутболіст та тренер національної збірної, володар «Золотого м'яча» Андрій Шевченко, син якого дебютував за англійський клуб. За підсумками голосування новий глава УАФ заручився підтримкою 93 делегатів конгресу із 94 (сам Шевченко утримався).

ВІДЕО ДНЯ

На цій посаді колишній футболіст «Динамо», «Мілана» та «Челсі» змінив Андрія Павелка, який перебуває під слідством за звинуваченням у шахрайстві та відмиванні коштів.



Читайте також Андрій Шевченко: «Коли я поклав шматочок сала на чорний хліб і почав жувати, у Мальдіні очі на лоба полізли»

Першим віцепрезидентом УАФ обрано юриста і адвоката Шевченка Павла Бойчука, а віцепрезидентами — голову Львівської обласної федерації футболу Олександра Шевченка і головного тренера національної команди Сергія Реброва.



Якщо не враховувати виконувачів обов'язків голови українського футболу, то Шевченко став шостим в історії президентом УАФ (після Віктора Банникова, Валерія Пустовойтенка, Григорія Суркіса, Анатолія Конькова та Андрія Павелка) і третім колишнім футболістом, який очолив вітчизняне футбольне господарство (після Банникова та Конькова).

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко за великі гроші продав прапор України з автографом Володимира Зеленського.

Фото uaf.ua

РЕКЛАМА

82

Читайте нас у Facebook та Instagram