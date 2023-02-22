Шевченко за великі гроші продав прапор України з автографом Зеленського (фото)

У Мілані відбувся благодійний вечір під патронатом амбасадора платформи UNITED 24, ексфутболіста та тренера збірної Андрія Шевченка, під час якого зібрали 150 тисяч євро на допомогу Україні, зокрема, на відновлення стадіону в Ірпені, повідомляє Ukraine NOW.

На захід UNITED FOR UKRAINE, у якому взяли участь Джорджио Армані, футболісти та функціонери, політичні та громадські діячі, Шевченко привіз жовто-синій прапор з підписом президента України Володимира Зеленського. Пам'ятний стяг був проданий з аукціону за 110 тисяч євро, хоча його початкова вартість становила «лише» 5 тисяч. Придбала прапор Ліга футбольних клубів серії А як символ їхньої єдності у підтримці України.

До речі, у не чужому для себе місті (Шевченко завоював у футболці «Мілана» 5 трофеїв) легенда українського футболу ощасливив таксиста, з яким їхав із заходу. Водій впізнав кумира місцевих уболівальників і зробив з Андрієм кілька спільних фото.

«Іноді в таксі трапляються чудові зустрічі, які запам'ятаєш надовго в думках і серці. Не всім вдається везти Царя Сходу. Емоції», — написав у Instagram таксист, який віз Шевченка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик у день народження пожертвував мільйони на відновлення будинку в Ірпені.



Фото Twitter Андрія Шевченка, Instagram

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