Sportarena випустила «документалку» про роту ударних БпЛА «Фаворит» у складі ЗСУ, яку патронує Favbet

Портал Sportarena представив повнометражну хроніку про діяльність одного з найефективніших підрозділів ударних БпЛА у складі ЗСУ — роту «Фаворит», якою командує віцепрезидент Української федерації MMA (UFMMA) Денис Перч, а патронує українська iGaming-компанія Favbet.

ВІДЕО ДНЯ

Для створення півторагодинної стрічки спортивний журналіст Микита Дмитрулін разом зі знімальною групою побував на позиціях роти, де зняв ексклюзивні інтерв’ю з бійцями та став свідком реальної бойової роботи підрозділу — від виготовлення «скидів» до розвідки та ураження ворожої техніки.

Денис Перч і Микита Дмитрулін

Потрапили в кадр і речі, які зазвичай залишаються за лаштунками воєнних хронік: важкі щоденні тренування, побут захисників на передовій та щирий гумор, що допомагає не втрачати мотивації у найважчих ситуаціях.

РЕКЛАМА

Сьогодні рота Дениса Перча працює на Бахмутському напрямку, де ворог зосередив понад 90 000 окупантів та щодня намагається продавити українську оборону нескінченними хвилями «м'ясних штурмів».

РЕКЛАМА

У нищенні окупантів підрозділу допомагає підтримка сотень волонтерів, спортивна спільнота, а також компанія Favbet.

За її підтримки військовим було передано понад 300 найменувань техніки, в тому числі позашляховики, обладнання та амуніцію, а також більш як 100 дронів різного призначення з усіма комплектуючими. Ба більше, у Favbet запевнили, що продовжуватимуть підтримувати «Фаворит» та інші підрозділи української армії до перемоги.

РЕКЛАМА

«Наша підтримка залишається непохитною, а це відео — лише один із способів висловити щиру вдячність чоловікам та жінкам, які щодня ризикують життям заради нашої свободи», — кажуть у компанії.

Також нагадаємо, що нещодавно продуктова компанія FAVBET Tech підтримала розширення інженерної школи «Дронарня» та співпрацюватиме з майстернею над спільними R&D-проєктами.

33

Читайте нас у Facebook та Instagram