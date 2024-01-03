38.25 / 39.03 41.98 / 42.96
Київ: -4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Протримався на фронті менше доби: ЗСУ знищили новітній російський комплекс «Ястреб-АВ» (відео)

11:40 3 січня 2024
Ястреб-АВ

Збройні Сили України знищили перший новітній комплекс артилерійської розвідки 1к148 «Ястреб-АВ» російських окупаційних військ.

Примітно, що про використання «Ястреб-АВ» росіянами в Україні пропагандисти говорили менше доби тому. Російську новинку «підсмажили» за допомогою HIMARS. Орієнтовна вартість комплексу — 250 млн доларів.

Відео зі знищенням комплексу в Херсонській області вже з'явилося в мережі, його опублікували Сили спеціальних операцій.

РЕКЛАМА

Втрату росіянами розвідувального комплексу прокоментував і військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

РЕКЛАМА

«Не минуло й півроку, а точніше навіть доби! Буквально вчора російські пропагандистські ЗМІ навперебій повідомляли про те, що російські окупаційні війська отримали новітній комплекс артилерійської розвідки 1к148 „Ястреб-АВ“. І ось, сьогодні з'являється відео знищення даного комплексу в Херсонській області», — написав він.

За словами Коваленка, комплекс1К148 «Ястреб-АВ» в російські війська став поставлятися тільки в другій половині 2023 року. Його випробування були завершені на початку 2022 року. Тоді ж «новинку» продемонстрували на «міжнародному» форумі Армія-2022.

РЕКЛАМА

«Цей комплекс розміщується на чотиривісному шасі БАЗ-6910−025, має радіолокаційний комплекс з фазованою антеною решіткою, що відстежує в автоматичному режимі траєкторію снарядів, випущених артилерією противника, визначаючи точні координати позицій» — розповів оглядач.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну було ліквідовано 360 820 загарбників. Крім того, окупанти втратили чимало техніки. Зокрема українські захисники перетворили на металобрухт майже 6 тисяч російських танків, понад 11 тисяч бронемашин, понад 600 одиниць авіації та сотні одиниць іншої техніки.

Фото defence-ua.com/

351

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Киян попереджають про ожеледицю

Ракам — достаток, Рибам — зміни у житті: що прогнозують зорі, Анжела Перл і погода в третій день року

Шматок торта

«Карамельна дівчинка» — неймовірно ароматний, смачний, і ніжний тортик: саме те, що треба на свята

Даяна Ястремська

Смертоносний «шахед» новорічної ночі «привітав» в Одесі рідних Даяни Ястремської

Девід та Вікторія Бекхем

Жарти на рівні «робітничого класу»: Девід Бекхем не дуже вдало пожартував над дружиною Вікторією

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту