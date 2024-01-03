Протримався на фронті менше доби: ЗСУ знищили новітній російський комплекс «Ястреб-АВ» (відео)

Збройні Сили України знищили перший новітній комплекс артилерійської розвідки 1к148 «Ястреб-АВ» російських окупаційних військ.

Примітно, що про використання «Ястреб-АВ» росіянами в Україні пропагандисти говорили менше доби тому. Російську новинку «підсмажили» за допомогою HIMARS. Орієнтовна вартість комплексу — 250 млн доларів.

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Відео зі знищенням комплексу в Херсонській області вже з'явилося в мережі, його опублікували Сили спеціальних операцій.

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Втрату росіянами розвідувального комплексу прокоментував і військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

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«Не минуло й півроку, а точніше навіть доби! Буквально вчора російські пропагандистські ЗМІ навперебій повідомляли про те, що російські окупаційні війська отримали новітній комплекс артилерійської розвідки 1к148 „Ястреб-АВ“. І ось, сьогодні з'являється відео знищення даного комплексу в Херсонській області», — написав він.

За словами Коваленка, комплекс1К148 «Ястреб-АВ» в російські війська став поставлятися тільки в другій половині 2023 року. Його випробування були завершені на початку 2022 року. Тоді ж «новинку» продемонстрували на «міжнародному» форумі Армія-2022.

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«Цей комплекс розміщується на чотиривісному шасі БАЗ-6910−025, має радіолокаційний комплекс з фазованою антеною решіткою, що відстежує в автоматичному режимі траєкторію снарядів, випущених артилерією противника, визначаючи точні координати позицій» — розповів оглядач.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну було ліквідовано 360 820 загарбників. Крім того, окупанти втратили чимало техніки. Зокрема українські захисники перетворили на металобрухт майже 6 тисяч російських танків, понад 11 тисяч бронемашин, понад 600 одиниць авіації та сотні одиниць іншої техніки.

Фото defence-ua.com/



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