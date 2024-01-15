Російська армія, очевидно, збільшує використання хімічної зброї проти українських позицій в ході агресивної війни проти України. Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW) з посиланням на дані українського Генштабу. Згідно з повідомленням, наразі російська армія застосовує хімічну зброю по українських позиціях до десяти разів на день. Як правило, вони використовують безпілотники для скидання гранат К-51, наповнених подразнюючим газом CS (2-хлорбензалмалононітрил) — різновидом сльозогінного газу, який насправді призначений для боротьби з масовими заворушеннями.

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Наразі ця інформація не підлягає незалежній перевірці. Однак наприкінці минулого року з України вже надходили повідомлення про те, що росія зловживає гранатами К-51 як хімічною зброєю. За даними українського Генштабу, російська армія застосовувала таку зброю проти України загалом 626 разів, 51 з них — у 2024 році.

Застосовуючи хімічну зброю у війні проти України, росія порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї. Вона забороняє розробку, виробництво, зберігання та застосування бойових хімічних речовин. Матеріали та сировина, необхідні для хімічної зброї, також перебувають під наглядом влади.

Конвенція вважається однією з найуспішніших угод з роззброєння, оскільки майже всі країни світу підписали її — лише Єгипет, Північна Корея, Ізраїль і Південний Судан не підписали. москва підписала угоду в 1997 році.

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