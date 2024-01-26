Українцям офіційно дозволили брати домашніх тварин у притулок під час тривоги, але є умови

Наприкінці минулого року в Києві спалахнув гучний скандал, коли під час повітряної тривоги охоронець не пустив у бомбосховище двох дітей через те, що з ними був собака.

ВІДЕО ДНЯ

І ось, як повідомляє UAnimals, в Україні нарешті скасовують заборону брати тварин в укриття: «Ще в грудні юристи UAnimals звернулись до керівництва Міністерства внутрішніх справ із пропозицією змінити й оновити наказ від 2018 року із застарілою нормою. Нам відповіли, що міністерство починає працювати над вирішенням проблеми. І от з Офіційного вісника України стало відомо, що МВС скасувало норму про недопуск тварин в укриття».

Зоозахисники ініціювали зустріч профільних організацій щодо спільних принципів перевірки притулків та інших отримувачів допомоги та дали старт створенню єдиних вимог, методик перевірки та підходів до спільного «чорного списку» притулків.

Віднині люди, які приходять до бомбосховищ з домашніми улюбленцями, мають знаходитися в окремих приміщеннях або відокремлених місцях. Вони мають постійно наглядати за тваринами, дбати про безпеку домашніх улюбленців, оточуючих та майна, аби тварина його не пошкодила, та дотримуватися вимог санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил.

РЕКЛАМА

Власники порід тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров’я людини, в обов'язковому порядку мають попіклуватимя про повідок та намордник для тварини.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року в столиці відкрили кримінальне провадження через те, що люди не змогли вчасно потрапити до бомбосховища та загинули.

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки UAnimals

РЕКЛАМА

74

Читайте нас у Facebook та Instagram