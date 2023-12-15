У Києві дітей не пустили в укриття під час тривоги, бо з ними був собака: ситуацією зайнялася прокуратура (фото)

В Києві розпочато досудове розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані — 11-річну дівчинку та 12-річного хлопчика не пустили у бомбосховище 14 грудня, коли у кількох регіонах, в тому числі й у столиці була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. Тоді росіяни застосовували балістичні ракети повітряного базування.

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В Києвській міській прокуратурі повідомляють, що приблизно о 16:20 діти намагалися потрапити до укриття в одній із шкіл в Святошинському районі міста Києва. Проте охоронець не пустив їх через собаку, який був зі школярами

Повідомлення про цей випадок з`явилися у соцмережі. Повідомлялося, що дівчинці та хлопцю пропонували залишити собаку на вулиці, а коли вони пішли шукати інший притулок, над ними збили ракету. Їхня мама була впевнена, що діти у безпеці — вони їй телефонували, перебуваючи біля укриття. Але потім повідомили про те, що сталося. Жінка поскаржилася керівництву школи, але їй там відповіли, що охоронець вчинив правильно — адже в у інших школярів могла бути алергія на тварин…

Народний депутат України Олексій Гочаренко, який відреагував на цю ситуацію, повідомив, що батько цих дітей служив в ССО «Азов» і загинув у Запорізькій області…

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Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що буде тримати цю справу на особистому контролі.

«І тут важливо не лише знайти винних, але й з’ясувати головне — чому виник такий прецедент?! Чим керувалась дана посадова особа?! Тому зараз звертаюсь до кожного керівника, хто відповідальний комплекс укриттів чи за одне, конкретне укриття в місті — проведіть внутрішню перевірку і роз’яснювальну роботу з персоналом, відповідальним за допуск людей! Всі мають розуміти і виконувати безапеляційне правило — усі укриття мають бути відчиненні під час тривоги і доступні для усіх мешканців Києва без винятку! Це питання життя! Помилок вам ніхто не пробачить! Та й ви собі не пробачите», — зазначив він.

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Нагадаємо, що влітку правоохоронці відкрили кримінальну справу через закрите укриття під час ракетної атаки, коли у Деснянському районі столиці загинули троє людей, включаючи 9-річну дівчинку.

Фото з мережі

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