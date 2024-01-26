У Раді вигадали, як державі заробити на заброньованих від мобілізації

Нещодавно Кабмін ухвалив рішення, яким підприємствам оборонно-промислового комплексу дозволено бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності.

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Тим часом, як стверджує forbes.ua, в парламенті працюють над законопроєктом, який може суттєво змінити підхід до бронювання військовозобовʼязаних. Так, депутати пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Наразі обговорюєтся варіант, коли до 1,5% військового збору додається фіксована сума — 20 000 грн. Подібна ставка може принести до бюджету від 18 млрд до 155 млрд грн на рік.

«Встановлення будь-яких критеріїв (відносно заробітної плати) буде сприйматися суспільством, як поділ на класи, — зазначав голова економічного комітету та співавтор законопроєкту Дмитро Наталуха. — На підприємстві можуть самостійно обирати, кого зі співробітників хочуть забронювати».

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Тим часом «слуга народу «Давід Арахамія вважає, що пройти військові навчання на загальних умовах мають усі чиновники та нардепи. Як пише LB.ua, нардеп каже, що потрібно розʼяснити українцям, як саме відбувається мобілізація, оскільки багато хто думає, що після отримання повістки і проходження ВЛК зразу відправляють в «учебку», де не має достатнього навчання, в потім одразу — на фронт.

Для того, щоб пояснити українцям, як насправді все відбувається, Арахамія пропонує проходити посадовцям навчання у військових навчальних центрах разом із іншими українцями. За його словами, для парламентарів, які наразі мають бронь, навчання відбуватиметься у частковому режимі.

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Про те, за яких обставин з військовозобов'язаного можуть зняти бронь, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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