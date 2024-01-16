Працівників підприємств «оборонки» бронюватимуть від служби в армії у необмежених кількостях, — рішення Кабміну

В Україні, де триває загальна мобілізація, уряд вніс зміни до постанови № 76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 16 січня 2024 року.

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Як повідомили в Кабміні, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються: незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності; без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

«Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності. Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва. Це рішення — спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки. Наше першочергове завдання — забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги», — прокоментував заступник міністра економіки України Ігор Фоменко.

Як писали «ФАКТИ», 16 січня Верховна Рада ухвалила закон про «цифровізацію армії».

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Також раніше повідомлялось, що Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов'язаних. Бронювання можуть також зняти з частини ергетиків.

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