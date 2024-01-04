Мобілізація в Україні: шість причин, з яких з працівника можуть зняти бронювання

У період загальної мобілізації деякі військовозобов'язані можуть отримати бронь — йдеться про працівників, яких підприємство вважає критично необхідними для своєї діяльності, зокрема, в IT-індустрії.

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Втім, як пише «УНІАН», деякі військовозобов'язані у 2024 році можуть втратити право на отримання броні — тому є кілька причин, визначених урядовою постановою.

Військовозобов'язаний може втратити бронь, якщо:

Втратив роботу там, де йому видали бронь;

За місцем роботи скасовано мобілізаційне замовлення, або воно вже було виконане;

Підприємства, організації або установи, що надала бронь, більше немає — воно було ліквідоване;

Місце роботи перестало бути важливим для «оборонки»;

Місце роботи більше не є критично важливим для роботи української економіки чи забезпечення життя та діяльності українців;

Термін дії броні минув.

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Насамперед йдеться про чоловіків, які не працюють на об'єктах критичної інфраструктури та на підприємствах оборонно-промислового комплексу. Також визначено категорії військовозобов'язаних, які вже служили і не можуть отримати відстрочку, оскільки на це є вагома причина. Наприклад, вони мають дефіцитну військово-облікову спеціальність.

Дефіцитними вважаються такі фахівці:

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Танкісти;

Стрілки;

Артилеристи;

Розвідники;

Військові, які займаються різними видами зв'язку;

Фахівці з роботи з радіолокаційними комплексами;

Ті, хто займався захистом інформації та кібербезпекою.

Також бронь можуть не надати тим, хто спеціалізується на протичовновому та протимінному озброєнні.

Нагадаємо, що в Офісі президента зараз обговорюється ідея щодо надання відстрочки працівникам із високими зарплатами, які сплачують великі податки.

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Фото зі сторінки командування Сухопутними Силами ЗСУ

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