«Це реально болить, але це хороший лакмусовий тест на стан суспільства»: Ганна Маляр — про побоювання нагадування про війну
«Знову обговорюють історію, як військового не пустили до ресторану. Зараз багатьох засмучу, але ситуація значно гірша і проблема глибша, — пише Ганна Маляр, яка раніше розповідала, чим росіяни розколюють українців, на своїй сторінці у соцмережах. — Коли ми зробили для родин військових інформаційний буклет, покликаний допомогти у разі зникнення зв"язку з близькою людиною, то два великих почтових оператори відмовились розмістити їх у своїх відділеннях.
Їхні представники, які спілкувались з нашими працівниками, пояснювали це тим, що наші білі буклети на яких написано «родинам захисників» будуть відлякувати людей. Звісно, ми знайшли вихід і поширили через місцеві адміністрації та активістів і волонтерів. А також телеканали — які не злякались, і запустили соціальну рекламу електронної версії буклету, навіть ніяково про це писати, але менше з тим.
І другий випадок в нас був, коли Міноборони підготувало інформаційну кампанію, спрямовану на відверту розмову з суспільством про страх на війні і як його долають відомі військові. В рамках компанії були плакати, багато з вас їх бачили на рекламних носіях і декілька відеороликів високої якості.
Так от — телеканали взяли ці ролики, а кінотеатри — далеко не всі. Дві відомі лінії кінотеатрів відмовились з поясненням, що це відлякуватиме глядачів.
Можна з цього приводу багато осуду і обурення написати. Бо це реально болить, коли усвідомлюєш. Але це як раз гарний лакмусовий тест стану суспільства. І тут крім осуду треба думати як пояснити людям, що перемога можлива лише коли всі об’єднаються, а не ось так — одні воюють, а інші бояться злякати клієнтів нагадуванням про війну.
Якщо ми втратимо державу, то найхитріші теж ії втратять. От у чому питання".
Фото із соцмереж
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