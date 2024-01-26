«Це реально болить, але це хороший лакмусовий тест на стан суспільства»: Ганна Маляр — про побоювання нагадування про війну

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила на необхідності розуміння, що перемога можлива лише коли всі об’єднаються.

«Знову обговорюють історію, як військового не пустили до ресторану. Зараз багатьох засмучу, але ситуація значно гірша і проблема глибша, — пише Ганна Маляр, яка раніше розповідала, чим росіяни розколюють українців, на своїй сторінці у соцмережах. — Коли ми зробили для родин військових інформаційний буклет, покликаний допомогти у разі зникнення зв"язку з близькою людиною, то два великих почтових оператори відмовились розмістити їх у своїх відділеннях.

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Їхні представники, які спілкувались з нашими працівниками, пояснювали це тим, що наші білі буклети на яких написано «родинам захисників» будуть відлякувати людей. Звісно, ми знайшли вихід і поширили через місцеві адміністрації та активістів і волонтерів. А також телеканали — які не злякались, і запустили соціальну рекламу електронної версії буклету, навіть ніяково про це писати, але менше з тим.

І другий випадок в нас був, коли Міноборони підготувало інформаційну кампанію, спрямовану на відверту розмову з суспільством про страх на війні і як його долають відомі військові. В рамках компанії були плакати, багато з вас їх бачили на рекламних носіях і декілька відеороликів високої якості.

Так от — телеканали взяли ці ролики, а кінотеатри — далеко не всі. Дві відомі лінії кінотеатрів відмовились з поясненням, що це відлякуватиме глядачів.

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Можна з цього приводу багато осуду і обурення написати. Бо це реально болить, коли усвідомлюєш. Але це як раз гарний лакмусовий тест стану суспільства. І тут крім осуду треба думати як пояснити людям, що перемога можлива лише коли всі об’єднаються, а не ось так — одні воюють, а інші бояться злякати клієнтів нагадуванням про війну.

Якщо ми втратимо державу, то найхитріші теж ії втратять. От у чому питання".

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Фото із соцмереж

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