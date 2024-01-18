Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про небезпеку інформаційної війни рф проти нашої країни.

«Він/вона спрацювали на російську пропаганду. Так звинувачують у нас людей, чиї вислови або вчинки ширяться російськими ЗМІ, — пише Ганна Маляр, яка раніше пояснювала, чому домовленості з країною-агресоркою не працюватимут, на своїй сторінці у соцмережах. — Проблема російської пропаганди значно глибша. На неї працює сам факт існування України як незалежної держави.

ВІДЕО ДНЯ

Не варто перебільшувати в цьому сенсі роль окремих дописів. Якби так сталось, що ми всі разом з вами домовились і припинили взагалі користуватись соцмережами, то російська пропаганда не зупинилась би. Небезпека російської інформаційної війни проти нас в іншому.

Вони вміють розколювати наше суспільство використовуючи те, чим ми пишаємось — свободу слова і потребу кожного українця взяти участь у публічних дискусіях. Наш виклик — зберегти демократичні практики, але разом з тим не ковтати російський гачок.

Приміром, ще на початку 2000-х вони вкинули нам і розкручували дискусію про призовну та професійну армію. Є навіть політики, які до влади тоді приходили на гаслах, що нам не потрібна призовна армія. І підтримували це патріотичні виборці. Бо російські технологи знайшли наші слабкі місця і переконали більшість нашого суспільства у цьому.

РЕКЛАМА

Фіналом цієї російської інформаційної операції була ліквідація призовної армії без будь-якої альтернативи рівно за два тижні до Майдана. Власне тоді і систему ТЦК (військкоматів) знекровили. Акурат перед початком війни.



Тому дивитись треба глибше. А не на те, що вони у себе про нас говорять".

РЕКЛАМА

Фото з соцмереж

РЕКЛАМА

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

158

Читайте нас у Facebook та Instagram