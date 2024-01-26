На День святого Валентина — якраз: коли висаджувати помідори на розсаду за місячним календарем на 2024 рік

Зима вже впевнено «перевалила» за середину — наближається час, коли починають «активничати» городники, займаючись вдома розсадою. За нею ще до висадки в ґрунт слід добре доглядати.

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Так, згідно з місячним календарем, з 14 лютого рекомендують сіяти насіння високорослих помідорів, стверджують автори ресурсу «Идеи для дачи и дома». Сприятливими днями називають як 14 лютого, так і 16, 18, 24, 26−28 лютого.

Ранні сорти, як і сорти середньої стиглості, рекомендують сіяти пізніше — у березні. Сприятливі дні — 1−4, 10, 12, 20, 25, 30 та 31 березня.

Завершальний період посадки — у квітні. Краще це робити 8, 12, 13, 22, 26 та 28 квітня. Їх вважають сприятливими для томатів надранніх сортів.

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Про те, які культури потрібно сіяти на розсаду вже у січні, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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