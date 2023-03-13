Помідори виростуть просто величезними: чим полити томати для підвищення врожайності

Березень — час висівати насіння на розсаду. Але досвідчені городники знають, що забезпечити врожайність деяких культур можна вже на етапі розсади. Зокрема, йдеться про помідори.

Починати забезпечувати високу врожайність томатів можна майже з перших днів, як з'явилися паростки. Їх слід полити рідиною, приготованою на основі відомого аптечного засобу, пише bb.lv/statja.

Після пересадки у відкритий ґрунт городина демонструватиме досить швидке зростання. Овочі будуть виходити великими та смачними. Дозрівання завершиться раніше за звичайні терміни.

Шанси на отримання рясного врожаю томатів стануть високими, якщо полити розсаду йодом. Вірніше, водою, в яку додано зовсім небагато цього засобу.

Готується суміш дуже просто: у ємність з трьома літрами чистої рідини слід додати лише одну краплю йоду. Вийде розчин, яким треба обдати рослину.

Однією процедури буде цілком достатньо для швидшого розвитку розсади.

Позитивний ефект збережеться і після пересадки рослини у відкритий ґрунт: зав'язей буде багато, а овочі, що формуються, будуть набагато більшими за томати, які не оброблялися йодом.

Крім того, власник дачної ділянки може розраховувати на раннє дозрівання плодів.

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