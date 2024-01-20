Не проґавте момент: ці рослини городникам потрібно сіяти на розсаду вже у січні

Досвідчені городники точно знають, коли потрібно готувати розсаду для висадки навесні. І для деяких рослин відповідний час настає уже в січні, пише український інтернет-ресурс Стіна.

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Мова йде насамперед про рослини з довгим періодом росту і ті, чиє насіння вимагає стратифікації (це метод передпосівної обробки, що полягає у витримуванні насінин протягом певного часу у вологому піску або подрібненому торфі при зниженій температурі).

До першої категорії відносяться:

коренева селера . Необхідний період розвитку коренеплодів — приблизно 6 місяців. На момент висадки у ґрунт розсада має досягти віку 2,5 місяця, плюс ще кілька тижнів на проростання. Таким чином, якщо відрахувати 3 місяці від 1 травня, виходить, що сіяти селеру на розсаду треба в кінці січня;

. Необхідний період розвитку коренеплодів — приблизно 6 місяців. На момент висадки у ґрунт розсада має досягти віку 2,5 місяця, плюс ще кілька тижнів на проростання. Таким чином, якщо відрахувати 3 місяці від 1 травня, виходить, що сіяти селеру на розсаду треба в кінці січня; садова суниця. Якщо ви плануєте отримати перші ягоди цього сезону, зайнятися посівом насіння потрібно в січні, а висадкою готових сіянців — навесні. Якщо ви зібралися садити кущики на грядку в літні місяці, для посіву насіння підійде березень, квітень або навіть травень. У цьому випадку ягід у поточному сезоні одержати не вдасться, але кущики добре вкоріняться та закладуть урожай наступного року.

До другої категорії (зі стратифікацією) відносяться:

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Капуста. Для вирощування ранніх сортів капусти насіння потрібно сіяти в січні.

Спаржа. Це багаторічна рослина, яка дає урожай протягом декількох років. Насіння спаржі потрібно сіяти в січні, щоб отримати розсаду до початку весни.

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Редис. Редис — це швидкозростаюча рослина, яку можна сіяти на розсаду в січні для отримання раннього врожаю.

Сприятливими днями для закладення розсади будуть 15−20, 24−25 та 30 січня, а несприятливими — 21−23 січня.

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Нагадаємо також про необхідність проведення взимку певних робіт у саду.

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