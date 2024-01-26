Зеленському запропонували розсекретити дані про втрати України у війні: президент думає

В Україні, де триває загальна мобілізація, у багатьох людей викривлено сприйняття служби в армії і вони вважають, що їх без навчання відправлять вмирати на фронт. Таку думку висловив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час організованої в рамках проєкту «Нова країна» LB.ua та EFI Group панельної дискусії «2024: сценарії для країни».

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Він визнав, що такі випадки справді траплялися, і зараз люди кажуть, що не хочуть бути в отакій армії.

«Ми зараз працюємо з міністерством оборони, щоб була кампанія нормальна. Я вважаю, що всі держслужбовці мають йти в „учебку“, жити, не якісь там VIP-групи, і депутати теж. Я точно. Я, насправді, ідеолог цього. Ми маємо там навчатись кожен у різних групах зі звичайними людьми. Маємо з ними їсти, спілкуватись, тоді всі побачать, що це не так страшно. Більше того, я не заздрю командиру „учебки“, де буде багато депутатів і там будуть погано навчати. Ви ж розумієте, що просто вони зітруть його, будуть міняти кадрові зміни, доки не налагодять якийсь рівень навчання. Всі „учебки“ по країні треба зайняти. Я вважаю, що це треба. Міністри теж мають, заступники міністрів, керівники департаментів. Хоча б part-time, но навчатися», — сказав він.

Арахамія також повідомив, що пропонував президентові розсекретити дані про втрати України на війні. Президент України Володимир Зеленський ще не ухвалив рішення щодо цього.

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«Коли ви ідете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші», — запевнив він.

Арахамія вважає, що усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже, що втрати «не такі великі, як вони самі собі уявляють».

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Окрім того, Арахамія вважає доцільною так звану смарт-мобілізацію: щоб для мобілізованого враховували всі його навички, освіту, те, чим він займався у цивільному житті.

«Люди хочуть бачити, що держава буде дбати про них належним чином», — вважає він.

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Арахамія розповів, що будуть сертифікати військовозобов'язаних. Спочатку планували, що кожна людина призовного віку повинна їх мати, але потім вирішили зробити це лише для людей мобілізаційного віку (зараз це 27−60).

«Зробити це таким чином для того, щоб ми як держава розуміли, який у нас мобресурс», — пояснив нардеп.

Арахамія сподівається, що нова модель запрацює вже за чотири місяці.

Як писали «ФАКТИ», у парламенті працюють над законопроєктом, який може суттєво змінити підхід до бронювання військовозобовʼязаних. Так, депутати пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

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