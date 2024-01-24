Міноборони внесло до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію: що пропонують

В Україні, де триває загальна мобілізація, Міністерство оборони України внесло до Верховної Ради доопрацьований проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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За даними джерела, 25 січня доопрацьований проєкт закону буде представлено на робочій групі.

Згодом у Верховній Раді спростували інформацію ЗМІ про те, що до парламенту внесли доопрацьований законопроєкт щодо мобілізації та проходження військової служби.

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Як писали «ФАКТИ», раніше генерал-майор ЗСУ у відставці, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій (у 2016—2019 роках), заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (у 2019—2020 роках) Сергій Кривоніс пояснив необхідність поповнення армії молодшими військовозобов'язаними, зазначивши, що зараз вік військових — від 38 до 50 років.

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