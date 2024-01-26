Гучна справа про вбивство дітей на Рівненщині: мати визнали неосудною

Матір, яка втопила двох дітей у кар’єрі на Рівненщині, відправлять у психіатричний заклад. Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.

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«Прокурором Вараської окружної прокуратури до суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру відносно матері, яка втопила у водоймі двох своїх малолітніх дітей. В ході досудового розслідування встановлено, що 23 серпня 2023 року у селі Сопачів Вараського району, 42-річна жителька привела до місцевого кар’єру двох своїх синів, семи та шести років, і втопила їх у водоймі. Одного з них матір силою тримала у воді, доки той не перестав опиратися, а іншого зіштовхнула з дерев’яного помосту на глибину, знаючи, що дитина не вміє плавати. Чоловік побачив дружину лише коли та поверталася від водойми без дітей, вона одразу зізналася у скоєному», — йдеться у повідомленні.

Психолого-психіатричною експертизою жінку визнано неосудною, через хворобу вона не мала можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Як писали «ФАКТИ», минулого року суд виніс вирок батькам, які вбили та спалили 5-річну дочку, відібрану ними у прийомної сім'ї.

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Ілюстративне фото

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