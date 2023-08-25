«Підвела старшого до берега, занурила обличчям у воду і тримала, доки не перестав чинити опір»: на Рівненщині мати втопила двох малолітніх синів (відео)

На Рівненщині, де нещодавно по гарячих слідах розкрили жорстоке вбивство, стався новий жахливий випадок. Днями у місті Вараш колишня вчителька англійської мови втопила в озері двох своїх синів. Одному хлопчику було шість, а іншому сім років. Як повідомили «ФАКТАМ» у поліції Рівненської області, жінка сказала своєму чоловікові, що йде купатися з дітьми.

— 42-річна мешканка Вараша вже у всьому зізналася. Щоправда, ми поки що не можемо назвати причину такого жахливого вчинку матері, — розповіли в поліції. — Вона спочатку підвела до берега старшого хлопчика і занурила його лицем у воду. Каже, що тримала свою дитину в такому становищі, поки вона не перестала чинити опір.

Ми поки що не знаємо, чи бачив молодший син, що з його братом зробила мати. Не знаємо, чому він тоді не втік і не покликав на допомогу. Але сама мати розповідає, що після того, як вона переконалася, що старший хлопчик не подає ознак життя, вона пішла по другого, взяла його за руку, підвела до містка і, знаючи, що син не вміє плавати, зіштовхнула його у воду.

Якоїсь миті чоловік цієї жінки відчув щось недобре і прибіг на озеро. Він витяг із води тіло одного з хлопчиків, намагався його відкачати, але було вже пізно.

У поліції жінка зізналася, що дітей втопила навмисне. Тобто вона хотіла їхньої смерті.

— Віта (так звати горе-матір. — Авт.) кілька років пропрацювала у школі вчителькою англійської мови, — розповіла «ФАКТАМ» Леся Єщук, яка добре знає сім'ю цієї жінки. — Начебто у школі все було добре, Віту хвалили. Що сталося потім, коли один за одним народилися спочатку Данило, потім Мишко, я не знаю. Віта змінилася. Було таке враження, що вона часто перебувала у депресії. Можливо, це післяпологовий синдром. Але він дуже затягнувся.

Віта сім років після народження дітей не працювала. Нарешті повернулася до школи минулої осені. Але вже після нового року написала заяву та звільнилася. Сказала, що їй тяжко працювати.

До речі, обидва хлопчики цієї осені мали піти в перший клас.

Коли місцеві жителі дізналися, що накоїла Віта, ми побігли до озера. Там і поліція вже була, і сама вона сиділа на березі. Жодної реакції на те, що відбувається. Одного хлопчика витягнув Микола, батько дітей. Він його намагався відкачати. Потім швидка приїхала. Півтори години реанімували. На жаль, Даня помер.

Другого хлопчика довго не могли знайти. Микола мало не зі сльозами вмовляв: покажи, де його втопила. Віта мовчала спочатку, а потім все ж таки вказала місце. Але на той час уже дві години минуло…

Оксана, теж мешканка Вараша, підійшла до Віти і питає: «Що ти накоїла?» А та каже: «Я їх спочатку вбила, а потім уже втопила». Мені здається, що це не так. Вона ж у поліції зовсім інше говорила: як одного за одним до води водила. У нас у поліції знайомий працює — він розповів.

На момент, коли цей матеріал готувався до публікації, жінці оголосили про підозру у вбивстві. Вирішується питання про запобіжний захід. Якщо вина горе-матері буде доведена, їй загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як на Рівненщині кандидатка наук, авторка 45 наукових праць, холоднокровно з двох пістолетів розстріляла свою сплячу 13-річну доньку. На щастя, дівчинка вижила, а стосовно її матері триває судове слідство.

154

Читайте нас у Facebook та Instagram