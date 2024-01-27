У Польщі перевернувся автобус з українцями: постраждало 18 осіб

В сусідній Польщі трапилась ДТП з українцями — перекинувся автобус Варшава — Одеса (рейс через Київ).

Про це повідомляє одеський Telegram-канал.

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Автобус після аварії

Подія трапилась близько 4 години ранку у місцевості Ґолембє (Golebie) в гміні Долгобичув, уточнює Agencja Wyborcza. pl.

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Відомо, що автобусом подорожувало 59 осіб, а також 2 водіїв. Як повідомляє RMF 24, на одному із поворотів автобус перекинувся на бік.

«18 осіб доставлено до лікарень Томашува-Любельського, Грубешова та Замостя. За попередніми даними, їхньому життю нічого не загрожує», — сказав Кшиштоф Томасяк, черговий воєводського управління Державної пожежної служби в Любліні.

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Решті пасажирів надають притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не організують заміну автобуса. На місці досі працюють екстрені служби, які з'ясовують подробиці аварії.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року україці втрапили в ДТП на території Польщі вже на легковику. Тоді троє наших співвітчизників загинули.

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