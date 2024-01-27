Дворазова олімпійська чемпіонка пережила страшне падіння на трасі Кубка світу (відео)

Дворазова олімпійська чемпіонка та семиразова чемпіонка світу, легендарна американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін, яка свого часу показала фото з мертвим батьком, зазнала жахливого падіння на трасі етапу Кубка світу в італійському Кортіна д'Ампеццо.

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Під час проходження швидкісного спуску на трасі, де відбудуться змагання Олімпійських ігор 2026 року, 28-річна спортсменка втратила контроль над лижами, вилетіла з траси та врізалася у загороджувальну сітку. На щастя, Шиффрін зуміла піднятися і пошкутильгала від місця падіння, після чого її гелікоптером доправили до лікарні.

Згодом тренер збірної США Пол Крістофік повідомив, що спортсменка зазнає болю у пошкодженій нозі, хоча розриву зв'язок коліна, на щастя, немає. "Мікаела зберігає позитив і певним чином відчула полегшення, адже все могло бути гіршим. Але вона відчуває біль, як буває після більшості швидкісних аварій", - заявив наставник спортсменки.

Намагалася втішити своїх шанувальників і сама переможниця 95 (!) етапів Кубка світу, виставивши в соцмережі фото із лікарняної палати.

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За іронією долі, менш як два тижні тому лідер загального заліку Кубка світу Шиффрін сама втішала в лікарні свого бойфренда, титулованого норвезького гірськолижника Александера Омодте Кільде, який отримав серйозні травми після падіння на трасі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий гірськолижник розбився на трасі Кубка світу через шість днів після народження дочки.

Фото Instagram

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