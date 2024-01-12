Знаменитий гірськолижник розбився на трасі Кубка світу через шість днів після народження доньки (відео)

Триразовий чемпіон світу та триразовий призер Олімпійських ігор, знаменитий французький гірськолижник Алексіс Пінтюро отримав серйозні травми внаслідок падіння у супергіганті на етапі Кубка світу у швейцарському Венгені, повідомляє blick.ch. Раніше на гірськолижній трасі серйозно постраждав інший француз — олімпійський медаліст Віктор Мюффа-Жанде .

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32-річний Пінтюро, у якого минулої суботи народилася перша дитина — дочка Олімпія, наближаючись до останньої ділянки легендарної траси Лауберхорн, втратив рівновагу, приземлився на п'яти та повністю втратив контроль над лижами на швидкості близько 100 км/год. Жахливе видовище…

До гірськолижника одразу ж прибігли працівники траси, накрили Пінтюро покривалом, чекаючи, поки біля траси приземлиться гелікоптер і доправить його до лікарні. Перегони було відкладено приблизно на 25 хвилин.

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За повідомленнями Французької федерації лижного спорту, 32-річний Пінтюро порвав передню хрестоподібну зв'язку коліна та зламав ліву руку. Сезон для француза закінчено.

Додамо, що Алексіс Пінтюро — рекордсмен серед чинних гірськолижників за кількістю перемог на етапах Кубка світу (34).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійський чемпіон після стрибка з трампліна впав на землю на швидкості 100 км/год.

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