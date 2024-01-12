38.20 / 38.88 41.97 / 42.76
Київ: -9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Знаменитий гірськолижник розбився на трасі Кубка світу через шість днів після народження доньки (відео)

19:24 12 січня 2024
Алексіс Пінтюро

Триразовий чемпіон світу та триразовий призер Олімпійських ігор, знаменитий французький гірськолижник Алексіс Пінтюро отримав серйозні травми внаслідок падіння у супергіганті на етапі Кубка світу у швейцарському Венгені, повідомляє blick.ch. Раніше на гірськолижній трасі серйозно постраждав інший француз — олімпійський медаліст Віктор Мюффа-Жанде .

32-річний Пінтюро, у якого минулої суботи народилася перша дитина — дочка Олімпія, наближаючись до останньої ділянки легендарної траси Лауберхорн, втратив рівновагу, приземлився на п'яти та повністю втратив контроль над лижами на швидкості близько 100 км/год. Жахливе видовище…

До гірськолижника одразу ж прибігли працівники траси, накрили Пінтюро покривалом, чекаючи, поки біля траси приземлиться гелікоптер і доправить його до лікарні. Перегони було відкладено приблизно на 25 хвилин.

РЕКЛАМА

За повідомленнями Французької федерації лижного спорту, 32-річний Пінтюро порвав передню хрестоподібну зв'язку коліна та зламав ліву руку. Сезон для француза закінчено.

Додамо, що Алексіс Пінтюро — рекордсмен серед чинних гірськолижників за кількістю перемог на етапах Кубка світу (34).

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійський чемпіон після стрибка з трампліна впав на землю на швидкості 100 км/год.

РЕКЛАМА

461

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Частина українців отримаює від Швейцарії по 10 800 гривень: кого це стосується і як оформити матдопомогу

червоне світло для Росії

«Фінансують війну росії в Україні»: стало відомо, які країни імпортують найбільше продуктів з рф

Гороскоп

Як кішка із собакою: астрологи назвали пари знаків зодіаку, які ніколи не будуть разом

Раки отримають важливу звістку, а Леви та Стрільці можуть стати жертвами обману: гороскоп на 12 січня 2024 року

Раки отримають важливу звістку, а Леви та Стрільці можуть стати жертвами обману: гороскоп на 12 січня 2024 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту