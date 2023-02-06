Дворазова олімпійська чемпіонка опублікувала фото з мертвим батьком

Дворазова олімпійська чемпіонка з гірськолижного спорту Мікаела Шифрин опублікувала в Instagram фото, яке зачепило її шанувальників за живе. На знімку спортсменка поклала голову на груди чоловіка та обняла його на лікарняному ліжку. Це мертвий батько 27-річної американки.

Мікаела Шиффрін втратила тата три роки тому і опублікувала фото до роковин смерті близької людини. У лютому 2020-го 65-річний анестезіолог і реаніматолог Джефф Шиффрін зірвався з даху свого будинку під час чищення снігу, отримавши несумісну з життям травму голови. Працюючи лікарем, Джефф допомагав багатьом гірськолижникам та сноубордистам. Коли Мікаела тільки-но починала свою професіональну гірськолижну кар'єру, він періодично з'являвся на її виступах, був фотографом американської команди та своєї доньки.

Мікаела з батьком

Нагадаємо, що Мікаела Шиффрін — легенда гірськолижного спорту. Крім титулу дворазової олімпійської чемпіонки (Сочі-2014 та Пхенчхан-2018), у колекції американки — шість золотих медалей чемпіонату світу та чотири тріумфи у загальному заліку Кубка світу.

Лідирує американка в заліку Кубка світу і цього сезону. Нещодавно вона побила рекорд Ліндсі Вонн за кількістю перемог на етапах Кубка світу і впритул наблизилася до абсолютного рекордсмена за цим показником — легендарного Інгемара Стенмарка (у Шиффрін — 86 перемог, у шведа — 87).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина зірки НХЛ виклала в мережі знімок мертвонародженої доньки.

Фото Instagram

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