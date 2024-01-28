Публіцист Олександр Невзоров вважає, що путін з його маніакальними нахилами живе лише війною та вбивствами. Програючи, він піде на «ядерне самоспалення».

«Дві третини росіян вірять у реальність ядерної війни, пише The Moscow Times з посиланням на дані опитування «Ромір». І правильно вірять, — пише Олександр Невзоров, який раніше заявляв, що якщо путін не зупинить світ, сам він цього не зробить, на своїй сторінці у соцмережах. — Зараз усі вектори розвитку подій йдуть саме до неї… Подальший самообман безглуздий.

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Маніакальні нахили путіна очевидні. У його одержимості та садизмі переконався весь світ. Кремлівський маніяк живе лише війною та вбивствами.

Програючи, він, безперечно, піде на ядерне самоспалення. А програш неминучий. Жодного іншого шляху, окрім ядерного, строго кажучи і немає.

Психіатрів до путіна не пускають. Жодних надій на «цеглу» ні у кого вже не залишилося. «Морські котики» свого обов'язку перед людством не виконали. НАТО продовжує жувати виділення слизової оболонки носа.

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ООН виродилася у смішну та безсилу самодіяльність.

Але цифри цікаві. Швидше за все, саме вони краще за інших говорять про те, як самі росіяни ставляться до війни та її наслідків. Такі ось опитування на начебто «неполітичні та непідсудні» теми — найкраще свідчення того, наскільки багато хто в самій росії розуміє рівень безнадії та трагічного результату".

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Фото зі сторінки Олександра Невзорова

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