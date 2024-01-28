Ракетні удари по Україні посиляться у лютому: астролог назвав найнебезпечніші дати

Астролог Влад Росс, який раніше передбачив закінчення війни навесні, розповів, яким буде кінець зими для України та чи справді рф готує новий наступ, повідомляє УНІАН.

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«У лютому Плутон входить у зодіакальний знак Водолія. Це принесе багато заворушень, складних енергій. Цей місяць можна назвати непростим та трансформаційним. Ці періоди важко переживаються, особливо після 10 лютого. Якщо раніше Захід говорив, що не дасть зброї та схиляв нас до перемир'я, то у лютому ситуація зміниться. Швидше за все, буде ухвалено рішення добивати росію. Місяць буде досить напруженим. Коли Марс з'єднається з Плутоном, як це було у 2022 році, розпочнеться новий цикл війни, буде велике протистояння між НАТО та Російською Федерацією. Можуть бути несподівані перестрілки та загострення у Сувалкському коридорі», — повідомив він.

За словами астролога, масовані атаки росії по Україні продовжаться наприкінці зими.

«Обстріл триватиме. Більше того, у лютому ситуація може загостритися, бо в цей період будуть наймасштабніші атаки ракетами та дронами, які полетять до України. Вони будуть небезпечнішими, ніж були раніше. Особливо напружені аспекти між 8 та 12 лютого, 16 та 20 лютого. У зоні ризику Харків, Київ, Сумська область, Дніпро та Дніпропетровська область, Одеса та Одеська область, Херсон, Миколаїв, Хмельницький та Львів», — розповів Влад Росс.

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Він назвав блефом інформацію про те, що у лютому росія знову спробує наступати на Україну.

«Однозначно блеф. Жодного наступу найближчим часом не буде. Всі будуть, як укопані, стояти в тих же місцях. росія захоче взяти у „кліщі“ Харків, можуть бути якісь поступи на Куп'янському напрямку. Найвразливіше місце, яке ми можемо втратити — Часів Яр. Я думаю, що швидше за все вони захоплять Авдіївку. Напад на Київ росія планує вчинити влітку. Це відбуватиметься за допомогою Білорусі. Якщо нам не дадуть зброю, то у Києві ходитимуть окупанти. Але я впевнений, що ми отримаємо допомогу і відіб'ємось», — сказав астролог.

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Влад Росс прогнозує «воскресіння» євгена пригожина і те, що в росії буде новий прем'єр-міністр.

«Небезпека чекає і на Ольгу Скабеєву, Володимира Соловйова та інших. Їх можуть відстріляти», — розповів він.

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Як писали «ФАКТИ», раніше відома астрологиня розповіла, коли чекати на закінчення війни.

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