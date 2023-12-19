Відомий астролог Влад Росс не виключає закінчення війни в Україні війною 2024 року. Про це він заявив, відповідаючи на запитання про те, що чекає на українців у рік Зеленого Дерев'яного Дракона, пише УНІАН.

РЕКЛАМА

«Зелений — колір миру, фінансів, добробуту, тож жодного світового занепаду не буде. Також цей колір символізує перемир'я, а це означає, що в 2024 є всі шанси вийти на мирний трек. При цьому рік Дракона буде переломним, тому що цифра року — 8 (2+0+2+4). Це цифра Урана, яка кардинально переверне ситуацію. Особливо щось намітиться у квітні, коли буде найточніше з'єднання Юпітера та Урана у знаку Тельця. Тому можуть бути кардинальні зміни щодо протистояння Росії та України. Цьому ж сприятиме Білий Місяць, що означає щастя, спокій та удачу», — заявив він.

Астролог розповів, яким він бачить головне завдання у ЗСУ у 2024 році.

«По-перше, не віддати надто багато наших територій. А по-друге, піти в „глуху“ оборону. Найкращий вихід — забетонувати ситуацію такою, якою вона є зараз. Повноцінно відбиватися від росіян ми не можемо, бо нас „кинули“. Нам не надали ту допомогу, яку ми давно вже просимо», — вважає Влад Росс.

РЕКЛАМА

Він виключає, що в росії відбудеться палацовий переворот.

«Чекатимемо весни. Саме в цей період може щось статися в росії, що війна одразу ж закінчиться. Є ймовірність, що там дозріє палацовий переворот, Путіна „скинуть“ або перед виборами, або одразу після них. Після березня Уран з'єднається з Юпітером та Білим Місяцем. На цей час ситуація для України буде дуже сприятливою. Нам дадуть ще багато грошей, озброєння та літаки», — заявив він.

РЕКЛАМА

Влад Росс стверджує, що війна перетвориться на війну дронів.

«Маса дронів летітимуть як на росію, так і в Україну. Тобто на нас чекає війна дронів. Хто більше їх „наклепає“, той і переможе», — каже він та додає, що під особливою небезпекою перебувають Одеса та інші прибережні міста.

РЕКЛАМА

Астролог передбачає також масовані атаки перед Новим роком.

«Я думаю, що масовані атаки можуть бути не на сам Новий рік, а перед ним. Меркурій вийде з ретроградності, тож це буде складний період», — сказав Влад Росс.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологиня розповіла, коли чекатиме закінчення війни та зміни влади в Україні. А мольфар та відьма зробили розклад на картах Таро про закінчення війни.

344

Читайте нас у Facebook та Instagram