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Україна

Окупанти випустили по Україні вісім «шахедів» та 4 ракети: в Повітряних силах розповіли про збиті цілі

8:36 29 січня 2024
ППО

В ніч на 29 січня 2024 року ворог атакував Україну 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131», ракетою «Іскандер-М» та трьома ЗКР С-300.

Як повідомляють Повітряні сили, всі дрони були збиті.

Спочатку про небезпеку попередили жителів Миколаївської та Херсонської областей, потім — на Дніпропетровщині та на Запоріжжі, йдеться у звіті Генштабі ЗСУ.

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Також для Харківської, Полтавської, та Донецької областей була загроза застосування балістичного озброєння.

Крім того, загроза застосування ударних безпілотників існувала для західних та північних регіонів України.

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«Шахеди» ворог запускав з району Приморсько-Ахтарська (росія). «Іскандер-М» запускали з району Воронезької області С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Вісім ворожих БпЛА були знищені у межах Миколаївської Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей, уточнили у Повітряних силах.

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До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Уламки дрона впали на Дніпропетровщині, пошкодивши складські приміщення.

Нагадаємо, 25 січня Сили оборони України завдали удару по військовому полігону поблизу Іловайська у Донецькій області, де проходив іспит операторів FPV-дронів проєкта «Судоплатов». Вдарили трьома ракетами HIMARS.
За даними російських ресурсів, загинули 38 окупантів та 2 цивільних інструктори проєкту. Також 20 окупантів було поранено. Ще двоє вважаються зниклими безвісти.

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