Окупанти атакували Запоріжжя «Шахедами», а по Полтавщині вдарили балістикою

Напередодні увечорі росіяни знов атакували Україну з повітря, застосувавши дрони-камікадзе та балістичні ракети.

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, ворог запустив вісім ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — рф.), дві ракети «Іскандер-М» по Полтавщині (з району Воронезької області — рф) та три ЗРК С-300 по Донеччині (з тимчасово окупованої території області).

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Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону.

Керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що були збиття дронів-камікадзе і що ураження зазнав один з об'єктів інфраструктури.

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Фото зі сторінки Ю.Малашко

Є влучання й на Полтавщині. «Ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО. Є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу. На місці працюють всі відповідні служби», — повідомляв керівник обласної ОВА Філіп Пронін.

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Фото зі сторінки Ф.Проніна

За попередніми даними, ворог вдарив двома балістичними ракетами. На щастя, люди не постраждали.

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В Генштабі повідомляють, що протягом доби, що минула, ворог завдав 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, застосувавши ударні дрони типу «Shahed-136/131», здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура, зокрема, у Слов'янську, що на Донеччині. Рашисти вдарили по місту балістикою.

На фронті зафіксовано 79 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки окупантів південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші воїни відбито атаку ворога західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 артилерійському засобу та 2 складах боєприпасів противника.

Втрати особового складу ворожої армії станом на ранок 28 січня перевищили 382 тисячі військових.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що британська газета The Financial Times, посилаючись на українських посадовців, писала про наміри окупантів розпочати влітку цього року широкомасштабний наступ з метою захоплення решти Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

А BILD — про зміну тактики ЗСУ. Так, тимчасовою альтернативою звільнення окупованих територій називалися партизанські атаки українського спецназу. Зверталася увага й на те, що Україна також активно працює над знищенням інфраструктурних об'єктів росії.

Фото Нацполіції

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