За добу ворог втратив більше тисячі військових, 25 броньованих машин та 10 танків, — Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби росіяни завдали 7 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі окупанти атакували Україну 8 БпЛА типу «Shahed-136/131» та чотирма ракетами. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ворожі дрони знищено.

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За добу на фронті відбулося 74 бойових зіткнення, повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку відбито 4 атаки ворога поблизу Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак окупантів в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

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Силами оборони відбито 4 атаки противника біля Богданівки та Іванівського Донецької області.

Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 ворожу атаку біля Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 5 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 22 атаки.

Наші воїни відбили атаку окупантів північніше Приютного Запорізької області.

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На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 артилерійському засобу та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

В одному з боїв бійці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України рознесли опорні пункти ворога на Запорізькому напрямку.

Втрати ворога

Як повідомляли «ФАКТИ», днями під час удару ЗСУ по полігону біля тимчасово окупованого Іловайська на Донеччині, де проходив іспит операторів FPV-дронів проєкту «Судоплатов», загинуло 38 окупантів та 2 цивільних інструктори. Також 20 окупантів було поранено. Ще двоє вважаються зниклими безвісти.

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