Зеленський назвав чисельність української армії й прокоментував вручення повісток на вулицях

Президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, сказав, що зараз чисельність українського війська складає 880 тисяч військових. Він назвав армію «мільйонною».

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«У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу», — зазначив Зеленський.

При цьому глава держави уточнив, що на сьогодні невідомо точно скільки виїхало людей з самого початку повномасштабної війни, назвавши цифру в діапазоні 6, 5 — 7, 5 мільйонів.

«Тому ми говоримо про всіх людей хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях», — додав Зеленський.

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Також очільник держави прокоментував процес мобілізації, який повинен бути направленим на збільшення чисельності армії. За словами Зеленського, він очікує справедливого закону про мобілізацію від військової верхівки, закликаючи до справедливості для військовозобов’язаних та цифровізації процесу залучення до війська.

«Тільки по-справедливому. В питанні мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави, як кожен українець. Вдячності замало від суспільства, я вважаю. Треба справедливі ротації, треба давати широкі відпустки. Грошима все прикрити не можна. Хоча заробітні плати високі, але, тим не менше, треба справедливість у цьому напрямку», — сказав президент.

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Також він висловився про те, що очікує від військових нового або зміненого закону про справедливу мобілізацію або її продовження.

«У будь-якому випадку, я б хотів, щоб це був комплексний, справедливий законопроєкт. Ось і все. Їхнє завдання сьогодні це зробити. Ніхто не говорить, що це популярне рішення чи непопулярне. Але, мені здається, важливо, щоб військові підготували разом із Міністерством оборони підготували справедливу відповідь на це питання», — певен голова держави.

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Також Зеленський назвав неправильним те, що представники територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки ходили по вулицях й шукали чоловіків, які не прийшли до військкоматів.

«Вони не повинні цього робити. Тому я й попросив наших військових і депутатів: коли вони будуть готувати цей законопроєкт — щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал-формату тощо. Ми живемо в час цифровізації і ми дуже цифровізована країна — немає проблем вирішити це питання сучасно», — сказав президент.

З приводу захисту прав та свобод громадян Зеленський наголосив, що в Україні введено воєнний стан й тому складно говорити про захист свобод.

Зазначимо, у грудні 2023 року Зеленський на пресконференції заявляв, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450−500 тисяч українців. При цьому глава держави відзначив, що не бачить наразі потреби в цьому.

На думку президента, мобілізація в Україні — це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію. Крім того, наразі уряд доопрацьовує законопроєкт про мобілізацію, який повинен частково змінити принципи її проведення.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов впевнений, що «мобілізувати до армії героїв вже не вийде». Два роки добровольці вивозять на своєму героїзмі та мотивації війну проти ворога, який переважає в усіх ресурсах. Але герої гинуть, отримують поранення, вони хворіють, перевтомлюються. Армію необхідно генерувати.

Бутусов зазначає, що мобілізовувати доведеться звичайних людей звичайних не войовничих професій. І воювати доведеться не героїзмом, а ретельним плануванням, вчасним обладнанням ліній оборони, якісною організацією звʼязку, розвідки, управління, РЕБ, РЕР, автономного енерго живлення, витрачаючи дрони в сотні разів більше ніж людей.

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