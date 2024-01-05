Психолог назвав головну рису характеру Зеленського

Для перегляду ставлення як до подій, так і до свого оточення президенту Володимиру Зеленському потрібні кардинальні, навіть радикальні зміни навколо. А головною рисою характеру президента є його впертість та неготовність змінювати думку, йти на компроміси. Таку думку озвучив політичний психолог та експерт з невербальної комунікації Валентин Кім у коментарі сайту «Телеграф», аналізуючи ключові виступи Зеленського.

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«Це і є зміна під впливом трагічних і несподіваних подій. Але й тут він виявляє впертість. Раніше Зеленський був упевнений, що тільки йому вдасться домовитися з путіним і укласти мир. Тепер він упевнений, що росію можна перемогти лише силою. Підтвердженням того, що Зеленський не готовий до компромісів з ворогом, служать два моменти у новорічному зверненні: фотографія, де він на острові Зміїному показує середній палець у бік росії, і картина з Кремлем, що горить, в його кабінеті», — сказав Кім.

Тому щодо різних сценаріїв завершення війни зараз можна констатувати лише одне, вважає експерт: «Володимир Зеленський пертиме до кінця. Це його природа».

На думку Кіма, Зеленський належить до категорії людей, які складно піддаються впливу.

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«Це дуже добре для лідера, бізнесмена, спортсмена, але не для політика. Політика — це мистецтво компромісів. Впертість Володимира Зеленського може грати проти нього і заважати йому бути ефективним. Згадайте, що було напередодні повномасштабного вторгнення. Президент відмовлявся визнавати, що йому не вдасться вирішити цей конфлікт, він до останнього стояв на тому, що путін не ризикне напасти на нас. Що було далі, ми всі знаємо, і це зіграло проти нього», — зазначив політичний психолог.

Раніше ФАКТИ повідомили, що під час новорічного виступу, щоб посилити емоції, Зеленський скористався потужними символічними «милицями».

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