Травмованого водія довелося вирізати з понівеченого авто: під Києвом зіткнулися два автомобілі

На трасі Ірпінь-Київ сталася ДТП, в результаті якої рятувальникам довелося деблокувати водія з понівеченого автомобіля. Перед цим в Києві затримали жінку, яка стала винуватицею трьох аварій на дорозі.

ВІДЕО ДНЯ

Рятувальники пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь прибули на місце НП й встановили, що відбулось зіткнення легкових автомобілів Skoda Octavia та Suzuki Swift.

«28 січня о 11:14 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Ірпінь — Київ», — йдеться у повідомленні ДСНС.

Як з'ясувалось, керманич Suzuki Swift отримав травми різного ступеня тяжкості та самостійно не міг залишити транспортний засіб.

РЕКЛАМА

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту забезпечили розрізання конструкцій авто та дістали потерпілого водія, якого передали працівникам медичної допомоги.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Нагадаємо, днями у сусідній Польщі трапилась ДТП з українцями. Автобус Варшава — Одеса, який їхав через Київ, перекинувся, 18 людей зазнали травм і були госпіталізовані.

251

Читайте нас у Facebook та Instagram