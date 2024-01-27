У Києві нетвереза водійка здійснила три ДТП та намагалася втекти від патрульних

Після смертельної ДТП на Кільцевій дорозі у Києві, патрульні затримали жінку, яка стала винуватицею трьох аварій на дорозі.

Водійка, скоївши одне ДТП, поїхала з місця. Ігноруючи вимоги поліцейських зупинитися, дорогою в’їхала ще у одну автівку, а потім ще у дві, повідомили в столичній патрульній поліції.

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За інформацією копів, за кермом авто перебувала 29-річна жінка. В салоні, на передньому сидінні, був її малолітній син, який дивом не травмувався.

«Це підтвердили медики, яким передали дитину. На місце події викликали батька та працівників ювенальної превенції», — повідомили поліцейські.

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Вони зазначають, що керманичка мала явні ознаки сп’яніння, та пройти огляд категорично відмовилась.

Від керування її відсторонили та склали 7 протоколів та постанову про адміністративні правопорушення.

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В результаті аварії постраждали 4 автомобіля.

Як повідомляли «ФАКТИ», в сусідній Польщі трапилась ДТП з українцями — перекинувся автобус Варшава — Одеса, який їхав через Київ. 18 людей доставили до лікарень.

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