«Липові довідки"та фальшиві висновки медекспертизи: СБУ ліквідувала ще 5 «схем для ухилянтів»

Служба безпеки заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

За даними спецслужби, затримано організаторів оборудок. Завдяки оперативному реагуванню СБУ, вдалося запобігти нелегальному переправленню за кордон понад 50 потенційних призовників.

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Ділки пропонували військовозобов’язаним втекти до Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких «послуг» оцінювали від 3 до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості та способу втечі.

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Зокрема, у Києві нейтралізовано злочинну групу, до якої входило двоє посадовців столичних медзакладів та очільниця місцевої громадської організації.

Вони фабрикували для своїх клієнтів висновки лікарських обстежень щодо наявності у них тяжких діагнозів.

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Потім фіктивні документи подавали до центру медико-соціальної експертизи для встановлення ухилянтам 2-ї чи 3-ї груп інвалідності.

Отриману підробку вони планували використати для незаконного виїзду за межі України, щоб сховатися від мобілізації.

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У Чернівцях викрито ще трьох посадовців місцевих лікарень, які торгували фальшивими меддовідками про наявність психічних захворювань. Щоб максимально приховати «схему», її організатори фіктивно оформлювали своїм клієнтам госпіталізацію та виписки щодо проходження стаціонарного лікування.

У Львові «на гарячому» затримано ще одну медпрацівницю, яка продавала підроблені висновки медико-соціальної експертизи про встановлення груп інвалідності.

На Черкащині викрито очільницю приватної компанії у сфері будівництва. За гроші вона сприяла в оформленні інвалідності для жінок потенційних призовників.

У Хмельницькій області затримано місцевого барбера, який за гроші організував переправлення ухилянтів до ЄС.

За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, на початку січня на Закарпатті з річки виловили чергового напівживого втікача від мобілізації. Чоловік мало не помер у холодній воді.

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