Заплатив 5 тисяч доларів, щоб мало не померти: із Тиси виловили чергового напівживого втікача від мобілізації (фото)

В Україні, де триває загальна мобілізація, деякі військовозобов’язані намагаються уникнути її через втечу за кордон. В Державній прикордонній службі України повідомили, що прикордонники витягли напівпритомного чоловіка з крижаної Тиси.

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«Потерпілий лежав на краю берега річки та майже не подавав ознак життя. Військовослужбовці витягли його з води, надали першу допомогу та доправили у підрозділ, де зігріли й дали сухий одяг. Врятований розповів, що оголошення про „легальний“ перетин кордону знайшов у телеграмі. Проте замість обіцяного офіційного перетину кордону через пункт пропуску, ділки запропонували чоловіку перейти Тису в темний час доби. Вартість послуг складала $ 5 тисяч. Від початку повномасштабної війни на Тисі загинуло 19 чоловіків. Тож просимо не вірити шахраям, які запевняють, що перетин кордону буде безпечним, та не наражати себе на небезпеку», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно на території Румунії, неподалік від кордону з Україною, виявили тіло чоловіка призовного віку, на яке пробираючись горами натрапив турист.

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А днями стример-ухилянт з Дніпра спробував незаконно подолати Тису. Він на велосипеді під'їхав до Тиси і кинувся у воду. Але течія виявилася надто сильною, а вода — холодною. Тому відеоблогер проплив від сили метр і повернув назад, прийнявши рішення про те, що краще заплатити штраф, ніж віддати Богу душу.

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