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Події

Підозрюваний під час облави напав з ножем на офіцера: СБУ розкрила чергову схему вивезення ухилянтів за кордон

14:36 19 липня 2023
затримання

Контррозвідка СБУ нейтралізувала нові схеми вивозу ухилянтів за кордон. На цей раз виявлено три міжнародних злочинних угруповання, які займались незаконним переправленням українців за межі нашої держави.

Як повідомили у спецслужбі, до складу формувань входило 11 осіб, серед яких четверо іноземців. Наразі 10 зловмисників затримано, ще один — громадянин європейської країни — переховується за межами України.

Під час спецоперації один з фігурантів напав на офіцера СБУ із ножем, намагаючись вирватися від правоохоронців. Але контррозвідники української спецслужби обеззброїли і затримали його.

Повідомляється, що кожна з груп пропонувала окремі «варіанти втечі». Зокрема, ділки пропонували фейкові листи на зарубіжні відрядження водіїв.

Для реалізації цього «варіанту» вони «виділяли» своїм клієнтам автомобілі, які нібито призначались для транспортування гуманітарних вантажів.

За другим «сценарієм» — ділки підвозили ухилянтів до прикордонної смуги, а далі виводили їх до сусідньої країни через заздалегідь підготовлені лісові стежки.

Вартість таких «послуг» становила від 3,5 тис. дол. Сума могла зростати і залежала від терміновості «втечі» і часу на її «підготовку».

Усім затриманим організаторам схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконних дій фігуранта-іноземця, який чинив опір правоохоронцям.

Співробітниками СБУ також вилучено та передано на потреби Сил оборони 7 транспортних засобів, які фігуранти використовували у злочинній діяльності.

Раніше ми писали про те, на що йдуть ухилянти заради втечі за кордон.

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