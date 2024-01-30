Втрата Героя: під час виконання бойового завдання на сході України загинув воїн ЗСУ Юрій Лебедєв
Серце України переповнене сумом та тяжким відчуттям втрати - у бою під Бахмутом загинув воїн Збройних Сил України Юрій Лебедєв, який захищав Україну з першого дня повномасштабного вторгнення росії на нашу землю.
За інформацією від представників Міністерства оборони України, трагедія сталась 28 січня під час виконання бойового завдання на сході країни.
Юрій Лебедєв з позивним «Товариш» був досвідченим бійцем і безстрашним командиром, який завжди піклувався про своїх побратимів. Молодий офіцер, інтелектуал… «Товариш» неодноразово отримував пропозиції перейти на штабну службу, але без роздумів відхиляв їх, залишаючись з братами по зброї на нулі. Юрій був справжнім патріотом, що віддавав своє життя заради свободи і незалежності України.
«Він не міг інакше», — каже мати Героя, відомий київський адвокат Марина Лебедєва, яка декілька десятиліть спіівпрацювала з «ФАКТАМИ». Юрій був її єдиним сином.
Родина загиблого, а також друзі, колеги та брати по зброї переживають тяжкий період втрати.
Ми висловлюємо щирі співчуття мамі та величезну подяку Герою за його непохитну відданість та героїзм в захисті нас усіх.
Для підтримки матері Героя, яка віддала небу свою дитину, залишаємо номер картки Лебедєвої Марини Володимирівни: 4731 2196 5175 5682.
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