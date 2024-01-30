37.81 / 38.35 41.08 / 41.80
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Втрата Героя: під час виконання бойового завдання на сході України загинув воїн ЗСУ Юрій Лебедєв

11:27 30 січня 2024
воїн Збройних Сил України Юрій Лебедєв

Серце України переповнене сумом та тяжким відчуттям втрати - у бою під Бахмутом загинув воїн Збройних Сил України Юрій Лебедєв, який захищав Україну з першого дня повномасштабного вторгнення росії на нашу землю.

За інформацією від представників Міністерства оборони України, трагедія сталась 28 січня під час виконання бойового завдання на сході країни.

Юрій Лебедєв з позивним «Товариш» був досвідченим бійцем і безстрашним командиром, який завжди піклувався про своїх побратимів. Молодий офіцер, інтелектуал… «Товариш» неодноразово отримував пропозиції перейти на штабну службу, але без роздумів відхиляв їх, залишаючись з братами по зброї на нулі. Юрій був справжнім патріотом, що віддавав своє життя заради свободи і незалежності України.

«Він не міг інакше», — каже мати Героя, відомий київський адвокат Марина Лебедєва, яка декілька десятиліть спіівпрацювала з «ФАКТАМИ». Юрій був її єдиним сином.

РЕКЛАМА

Родина загиблого, а також друзі, колеги та брати по зброї переживають тяжкий період втрати.

Ми висловлюємо щирі співчуття мамі та величезну подяку Герою за його непохитну відданість та героїзм в захисті нас усіх.

РЕКЛАМА

Для підтримки матері Героя, яка віддала небу свою дитину, залишаємо номер картки Лебедєвої Марини Володимирівни: 4731 2196 5175 5682.

Раніше повідомлялося, що українка в соцмережі веде щоденник пам'яті свого коханого, який загинув на війні: «Не хочу і не можу вірити, що моя любов до тебе не спрацювала магічним щитом».

РЕКЛАМА

209

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Платіжка Нафтогазу

Хакери «поклали» сайт «Нафтогазу»: споживачам розповіли, як тепер сплачувати рахунки

Бійці Сухопутних військ ЗСУ на завданні

Потрібні не оператори дронів: генерал-майор здивував відповіддю про те, яких спеціалістів найбільше потребує армія

Прибутки

Фінансові можливості стукають в двері: лютий принесе грошову удачу для трьох знаків Зодіаку

Заповнення квитанції

«Неуважні» платять вдвічі більше: як пенсіонери змушені витрачати останні гроші через хитрість енергетиків

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту