Знав і бачив на власні очі жорстокість ворога: на війні поліг захисник з Харківщини

На Вінниччині попрощалися ще з одним захисником України. В Іллінцях провели в останню путь воїна Михайла Столбенка. Героя, який воював і загинув за мирне українське небо, щасливе майбутнє для наших дітей. Бійцю назавжди 38 років, йдеться в некролозі:

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«Михайло родом з Ізюмського району Харківської області. Тут виріс, тут усе життя жив і працював. Освоївши фах комп’ютерника, займався сімейним бізнесом. Був люблячим батьком двох чудових діточок, коханим чоловіком, турботливим сином і братом, надійним другом, відповідальним громадянином своєї держави. Михайло любив життя, впевнено йшов до своєї мети, не боявся ніяких труднощів. Він чудово грав на гітарі та співав, виступав у складі музичного гурту. Без нього у мирний час в Боровій не проходив жодний концерт. Веселий, товариський, працьовитий, щирий, чоловік мав багато друзів, був душею компанії. Дбав про свою родину, розвивав власну справу, будував свої плани на життя, але жорстока війна обірвала всі сподівання та мрії».

На початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, Михайло Столбенко разом з дружиною Катериною, рятуючи дітей від війни, приїхали в Іллінці, на малу батьківщину Катерини.

«Відразу чоловік долучився до волонтерського руху, допомагав армії, як міг: знаходив необхідні для захисників речі, тримав постійний зв’язок з волонтерами, виготовляв окопні свічки, докладав максимум зусиль, — йдеться в некролозі. — Адже знав і бачив на власні очі жорстокість ворога, розумів, як то позбутися власної справи, власної домівки, усвідомлював, яка загроза нависла над Україною. Минулого року він повернувся на рідну Харківщину, а в листопаді став на захист Батьківщини від рашистів, взявши до рук зброю. Служив у 46-й окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ Збройних Сил України на посаді стрільця-гранотометника. З побратимами брав участь у важких боях на Донецькому напрямку. Один із них — поблизу населеного пункту Мар’їнка, став для бійця останнім».

Прощання із захисником відбулось на місцевому кладовищі

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Життя воїна обірвалося 16 січня. До останнього подиху солдат Михайло Столбенко, на позивний «Фаза», був вірний військовій присязі. Траурний мітинг та прощання із захисником відбулось на місцевому кладовищі. Згорьованій дружині передали прапор як символ мужності Михайла та відданості Україні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про героїчну загибель під Авдіївкою бійця Євгенія Булганіна з Черкащини, який до війни викладав дітям танці.

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