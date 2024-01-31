Ворог атакував Харків «шахедами»: з’явилися фото і відео наслідків

Пізно ввечері вчора, 30 січня, внаслідок нової атаки рф на Харків у житлових кварталах міста сталось декілька пожеж — вогонь охопив об'єкти в Слобідському та Салтівському районах.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Через влучання трьох БпЛА у житловому секторі пошкоджено нежитлову будівлю, супермаркет, автомобілі, кафе, у багатоповерхівках вибито вікна.

Пошкоджена багатоповерхівка

РЕКЛАМА

Травмовано чоловіка 85 років. У 46-річної жінки гостра реакція на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

Також відомо, що у Салтівському районі БпЛА влучив по території приватного будинку.

РЕКЛАМА

«Господарі будинку — 58-річний чоловік та його 61-річна дружина отримали гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовились», — зазначають у відомстві.

Огляд місця влучання БпЛА

РЕКЛАМА

Правоохоронці зібрали уламки БпЛА «Герань-2» та задокументували наслідки збройної агресії рф.

Речові докази військового злочину

За процесуального керівництва Слобідської та Салтівської окружних прокуратур міста Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Своєю чергою, в ДСНС України зазначили, що наслідки ворожої атаки у двох районах міста вдалось ліквідувати.

«Горіли дах приватного житлового будинку, гаражі, 2 легкових автомобілі, дах двоповерхової та приміщення адміністративної будівлі. Загальна площа усіх пожеж склала близько 100 квадратних метрів», — інформують у відомстві.

Крім того, як зазначають рятувальники, пошкоджені були й поруч розташовані багатоповерхові житлові будинки та торговельний заклад.

Нагадаємо також про безсонну ніч військових і рятувальників на Півдні та в центральних областях України, куди ворог теж спрямував свої ударні БПЛА.

Фото Харківської обласної прокуратури і ДСНС Харківської області

618

Читайте нас у Facebook та Instagram