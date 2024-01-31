Ворог атакував Харків «шахедами»: з’явилися фото і відео наслідків
Пізно ввечері вчора, 30 січня, внаслідок нової атаки рф на Харків у житлових кварталах міста сталось декілька пожеж — вогонь охопив об'єкти в Слобідському та Салтівському районах.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Через влучання трьох БпЛА у житловому секторі пошкоджено нежитлову будівлю, супермаркет, автомобілі, кафе, у багатоповерхівках вибито вікна.
Травмовано чоловіка 85 років. У 46-річної жінки гостра реакція на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.
Також відомо, що у Салтівському районі БпЛА влучив по території приватного будинку.
«Господарі будинку — 58-річний чоловік та його 61-річна дружина отримали гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовились», — зазначають у відомстві.
Правоохоронці зібрали уламки БпЛА «Герань-2» та задокументували наслідки збройної агресії рф.
За процесуального керівництва Слобідської та Салтівської окружних прокуратур міста Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Своєю чергою, в ДСНС України зазначили, що наслідки ворожої атаки у двох районах міста вдалось ліквідувати.
«Горіли дах приватного житлового будинку, гаражі, 2 легкових автомобілі, дах двоповерхової та приміщення адміністративної будівлі. Загальна площа усіх пожеж склала близько 100 квадратних метрів», — інформують у відомстві.
Крім того, як зазначають рятувальники, пошкоджені були й поруч розташовані багатоповерхові житлові будинки та торговельний заклад.
Нагадаємо також про безсонну ніч військових і рятувальників на Півдні та в центральних областях України, куди ворог теж спрямував свої ударні БПЛА.
Фото Харківської обласної прокуратури і ДСНС Харківської області618