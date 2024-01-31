Терористи з рф обстріляли Україну «шахедами» і балістичними ракетами, є поранений та руйнування

В ніч на 31 січня ворог обстріляв ударними дронами типу «Шахед» південь і центр України. Внаслідок атаки поранень зазнав чоловік, його доправили до реанімації.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

Уламки ударного БПЛА

Зазначається, що підрозділами ППО було збито 7 БпЛА типу «Shahed-131/136»: п'ять — у Миколаївській та два — в межах Кіровоградській області.

РЕКЛАМА

В той же час внаслідок влучання у Баштанському районі Миколаївської області було пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазина. Триває ліквідація пожежі.

«Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення, його госпіталізовано до реанімації», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Будівля торговельного павільйону після атаки

Всього в ніч на 31 січня російські окупанти випустили по Україні 20 «Шахедів» і 3 балістичні ракети. Сили ППО знищили 14 ворожих БпЛА.

РЕКЛАМА

Інфографіка Повітряних Сил

Зазначається, що безпілотники було знищено в межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Нагадаємо, що напередодні однією з цілей нічної атаки ворога з повітря став Мирноград, що на Донеччині — там одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Фото Сил оборони Півдня

160

Читайте нас у Facebook та Instagram