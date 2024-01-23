В Харкові з-під завалів багатоповерхівки врятували чоловіка, під руїнами залишаються його дитина і дружина

У Харкові з-під завалів житлового будинку, зруйновного внаслідок ракетного удару росіян, врятували чоловіка. Під руїнами залишаються його дружина та дитина.

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Про це повідомив у Telegram міський голова Харкова Ігор Терехов.

«З-під завалів витягли чоловіка. Живий. Каже, що під руїнами залишаються його дружина та дитина», — написав Терехов.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону зазначив, що росіяни завдали по Харкову близько 12 комбінованих ударів з системи С-300, Х-32 та «Іскандер». Місця «прильотів» ще шукають.

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«У нас було дві хвилі ворожих атак — о 4:00 та 7:00. Це були комбіновані удари. Наразі ще встановлюють місця „прильотів“. Оскільки не всі вони наразі ідентифіковані», — розповів він.

За словами Синєгубова, найбільше уражень зазнали Салтівський та Київський райони. Там від вибухів постраждали понад 30 житлових будинків. Зруйновано два заклади освіти. Удар був досить масованим. Також наразі 12 будинків відключені від газу. Близько 20 будинків — без електрики.

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Кількість загиблих внаслідок російських ударів по Харкову зросла до пʼяти, 51 людина отримала поранення, з них четверо — діти та підлітки 10, 12, 14 і 17 років. Їх стан середній, повідомив керівник ОВА Синєгубов.

Серед дорослих — п'ятеро у важкому стані. Всіх потерпілих доставили до лікарень.

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Момент порятунку людини з-під завалів харківської багатоповерхівки

Зазначимо, в ніч на вівторок, 23 січня, окупанти обстрілювали Харків. Зокрема, били по району житлової та цивільної забудови. Пізніше вже вранці у місті пролунала серія вибухів. Внаслідок російського обстрілу Харкова зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами перебувають люди.

Раніше повідомлялося про 42 постраждалих. Серед них четверо дітей, їхній стан середньої важкості.

Сьогодні вночі по Україні ворог запустив понад 40 ракет різних типів. Сили ППО знищили 21 ракету. Частина ракет не досягла своїх цілей.

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