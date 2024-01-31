Поховають поряд із мамою: чемпіон Всесвітньої універсіади з хокею загинув на війні
Колишній хокейний воротар «Донбаса» та «Сокола», чемпіон Всесвітньої універсіади Денис Пашинський загинув 27 січня, виконуючи завдання на донецькому напрямку, повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України. Воїну 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу України імені генерал-полковника Геннадія Воробйова було 45 років. Раніше на війні загинув призер чемпіонату України з хокею, воротар Олексій Логінов.
Уродженця Києва Дениса Пашинського мобілізували влітку 2022 року, і з того часу він виконував бойові завдання на різних ділянках фронту. Минулого тижня Денис із побратимами біля селища Нью-Йорк Бахмутського району потрапив під мінометний вогонь та був завалений у бліндажі. Бійця евакуювали до однієї із лікарень Дніпра, де за його життя до останнього боролися медики.
Денис був вихованцем школи «Крижинки», за яку грав уже й у дорослому хокею, коли команда виступала у Східноєвропейській хокейній лізі. У сезоні-2001/2002 Пашинський захищав кольори «Донбаса», здобувши «бронзу» чемпіонату України, а в 2003/2004-му — «Сокола», з яким став віцечемпіоном країни.
Поховають Дениса у Білій Церкві поряд із мамою.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російські окупанти вбили чемпіона України з хокею Олександра Хміля.261