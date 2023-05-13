Чемпіон України з хокею загинув під Бахмутом (фото)

Відомий ексхокеїст Олександр Хміль, який виступав за юнацьку, молодіжну та студентську збірні України, загинув, виконуючи бойове завдання на бахмутському напрямку, повідомляє національна федерація хокею.

З перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів Олександр вирушив на війну. Спочатку він захищав столицю у загоні київської територіальної оборони, а згодом у статусі військовослужбовця Збройних сил України воював на фронті.

«Я попросив, щоб мене направили до Києва захищати рідне місто, до якого вже наблизився ворог. Декількох занять вистачило, щоб я згадав та відновив навички поводження зі зброєю, а „фізика“ у мене завжди на рівні», — розповідав колишній хокеїст у березні минулого року.

Зазначимо, що Олександр Хміль народився 6 грудня 1980 року у Броварах Київської області. За 18 років у хокеї він встиг пограти за «Сокіл», «Крижинку», «Київ», «Дніпровських Вовків», АТЕК, «Беркут», «Компаньйон», «Поділ», «Галицьких Львів» та «Генералів». У складі АТЕКу хокеїст став чемпіоном України (2007 року) і здобув дві «бронзи» (2006-го та 2009-го), а з «Дніпровськими Вовками» завоював «срібло» національної першості (2005-го).

Олександр Хміль був чемпіоном та триразовим призером першості України

Завершивши кар'єру, Олександр продовжував виступати на аматорському рівні за київських «Автомобілістів» та «Спарту». Крім того, працював головним тренером у київському «Рапіді», броварських «Вовках» та жіночій «Україночці».

Додамо, що Олександр Хміль став другим українським хокеїстом, який загинув на війні з рашистами. У грудні 2002-го своє життя за Україну віддав 26-річний вихованець «Крижинки» Ярослав Гаркавко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чотириразовий чемпіон світу загинув у боях за Україну.

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