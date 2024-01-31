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Італійський сенатор назвав війну рф проти України «геноцидною»: що запропонував політик

16:35 31 січня 2024
Джуліо Терці ді Сант Агата

Італія та Європейський союз в цілому мають надати Україні допомогу, зокрема військову, для відновлення суверенітету на всій українській території. Агресія росії проти України є геноцидною, а її жертвам має бути гарантоване правосуддя. Про це у коментарі Guildhall заявив член Сенату Італії, ексміністр закордонних справ Італії Джуліо Терці ді Сант Агата.

«Як провідний член делегації Італії в Європейській комісії та член Сенату Італії у грудні я представив нашу резолюцію прем'єр-міністерці Джорджі Мелоні перед її виступом у Брюсселі, за кілька днів до того, як ЄС ухвалив історичне рішення щодо початку переговорів про членство з Україною. Головний пріоритет цієї резолюції — необхідність для України протистояти нападу та повне відновлення українського суверенітету на всій українській території, і, нарешті, стати членом європейської сім'ї. Декілька ключових аспектів були використані прем'єркою в її виступі, а потім озвучені Джорджею Мелоні позиції були враховані у фінальній резолюції ЄС», — заявив політик.

За його словами, Україна має отримати більше допомоги, будь-якими можливими способами — дипломатичним, політичним, військовим.

«Ми повинні допомогти відбудувати Україну й маємо забезпечити справедливість та правосуддя для жертв цієї жахливої, геноцидної агресії російських сил, що триває вже два роки», — підсумував Джуліо Терці.

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