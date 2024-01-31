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Україна

Українських полонених зі списку на обмін 24 січня сьогодні не повернули, — ГУР

17:02 31 січня 2024
люди

Під час сьогоднішнього обміну полоненими додому не повернувся ніхто з тих людей, які були у попередньому списку на обмін, який не стався через збиття літака ІЛ-76 24 січня.

Це підтвердив представник головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі «Суспільному».

Нагадаємо, попередній обмін полоненими був запланований на 24 січня. Російська влада стверджує, що 65 українських військових загинули під час авіатрощі у Бєлгородській області. Але підтвердження цього кремль не надав, як і не допустив до розслідування авіакатастрофи Іл-76 міжнародні організації.

Україна своєю чергою надала підтвердження про запланований обмін, але інших пояснень. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що профільні структури України збирають інформацію щодо цього випадку.

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