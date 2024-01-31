Сьогодні, 31 січня, з російського полону до України повернулись 207 українських героїв. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Наші — вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим», — написав президент.

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За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, сьогодні відбувся 50-й обмін полоненими між Україною та Росією.

«Хлопців, які вже сьогодні за довгий час почули голоси своїх рідних, переповнювали емоції. Не менш емоційно на дзвінки реагували і сім'ї, які чекають на своїх батьків, синів, братів», — зазначив Лубинець.

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Тепер на українських воїнів чекає відпочинок та реабілітація.

Серед українців, що повернулися додому, — воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції. Серед них є захисники Маріуполя, які були на «Азовсталі», захисники острова Зміїний, а також ті, хто воював на ряді напрямків.

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Нагадаємо, 24 січня мав відбутися обмін полоненими між росією та Україною. Але того дня стало відомо про катастрофу російського військово-транспортного літака Іл-76 в Бєлгородській області. В росії стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. В рф звинуватили Київ у збитті літака. Але не було надано ніяких підтверджень, крім фото уламків літака та списку загиблих російських льотчиків. Також до розслідування не допустили міжнародні організації. Україна відомості про обмін, що планувався, підтвердила.

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